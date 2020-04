Vydať poéziu začínajúcemu autorovi? Určite áno, u nás sú dvere otvorené!

Celé roky vydávam poéziu úplne novým autorom a považujem to za niečo rozumné a správne. Prečo nie? Inak viete, že s poéziou je niekedy najmenej starostí a jej písanie veľmi pomáha ľuďom, ktorí pociťujú úzkosť? Sem s ňou!

Niekoľko kníh poézie z Greenie knižnice pohromade. Pozrite si aj knihy iných autorov. (knihy sú od Márie Novákovej)

V posledných dňoch sa rozhoreli konflikty v literárnej sfére. Spory medzi autorkami, vydavateľmi, rôznymi literárnymi i neliterárnymi zoskupeniami a neviem čo ešte. Po pravde som rád, že sa to netýka všetkých - a zároveň považujem za hrdinov tých, ktorí sa postavia na stranu dobra a zdravého rozumu pred niekým, kto má nečestné plány a namiesto vysvetlenia ponúka len blokovanie.

Háčik je jednoduchý, vydávať poéziu sa neoplatí, nikto to nekupuje a nečíta. Znamená to aj to, že pustiť sa do poézie je úplná kravina, podľa niektorých... a tak som si kúpil knižku poézie od Mirky Ábelovej, jej prvotinu, a rád si ju prečítam - lebo je dobrá. Taktiež som si kúpil knihu od Rie Mruškovičovej a tiež som veľmi spokojný.Taktiež sa pozerám na knihy poézie, ktoré vyšli v Greenie knižnici, a nájdu sa tam skutočne veľmi dobré kúsky. Napríklad kniha od Maje Jackobs Jakúbekovej s názvom #Vykrivenie je niečo, čo považujem za perfektnú poéziu, ktorá ľahko prekoná iných autorov. Aj tých, čo sa venujú poézii viac ako 20 rokov.

V Greenie knižnici je 73 kníh poézie. Áno, sú tam aj výbery z diel a tiež diela autorov, ktorí toho píšu alebo v minulosti písali naozaj veľa. Každopádne, nech počítam ako počítam, 18 prvotín poézie je pekné číslo. A to ešte neberiem do úvahy ľudí, ktorí svoje básne poslali do komunitných zbierok, ktoré sú brané ako kreatívne písanie.

Iste, ide o e-knihy, čo má obrovské výhody. Aj keď mi každý chce povedať, že tlačené sú lepšie (a aj tie majú niečo do seba), elektronické knihy vychádzajú lepšie. Tu je pár poznámok z pohľadu mňa ako autora, vydavateľa, prekladateľa a všetkého ostatného:

E-kniha môže byť všade so sebou v neobmedzenom množstve Oveľa ľahšie sa opravia chyby a nedokonalosti Dá sa prečítať na čomkoľvek, aj na šialených zariadeniach, ako je telka, MP3 prehrávač, akýkoľvek mobil/tablet/pc a mnoho ďalšieho. Už ste čítali knihu na foťáku? Ja áno :) Nič to neváži, nezavadzia Môžete sa pochváliť kamošom v Austrálii a tí si to môžu rovno prečítať bez toho, aby sa platilo nejaké poštovné Obrovskú časť peňazí zoberie sádzanie textu a samotná tlač. Výsledkom je tak to, že e-kniha je lacnejšia alebo úplne zadarmo Nezavadzia to niekde v kuchyni, pod posteľou, v preplnenej knižnici, nemôže to roztrhať mačka či neoblejete ju kávou Dá sa ľahko kombinovať s inými knihami. Poslať všetky knihy mailom? Alebo nahrať na USB kľúč? Bez problémov Každá e-kniha sa dá ľahko vytlačiť. A to tak ako skriptá (čo je väčšinou veľmi jednoduché a na to sa špecializuje napríklad Greenie knižnica), alebo ako klasická kniha. Stačí poslať grafikovi z Expres tlače a za chvíľu je hotovo. Aj pár kusov. Tá najdôležitejšia vec - dá sa kedykoľvek dopĺňať, aktualizovať, vyriešiť akékoľvek sporné súčasti

Ak máte záujem o knihu a píšete poéziu, scifi a fantasy, detektívku, recepty, výroky, hry a hernú literatúru alebo čokoľvek, vždy môžete otravovať nejaké tie vydavateľstvá a dúfať, že pôjde všetko podľa zmluvy. Alebo to môžete jednoducho vydať a všetci budú mať z toho väčší úžitok s tým, že to stále ostáva vaše dielo a nie majetok niekoho iného. Do niekoľkých dní bude k dispozícii moja najnovšia zbierka básní a rôznych "básňoúvah", ktoré by si nikto nekúpil (alebo kúpil málokto), ale môžu každému urobiť radosť.